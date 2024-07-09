Четверо мужчин утонули за один день в Свердловской области

В понедельник, 8 июля, на водоемах Свердловской области произошло еще четыре несчастных случая со смертельным исходом. Погибли четверо взрослых мужчин.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, трагедии случились на берегах реки Патрушихи и Калиновских разрезах (Екатеринбург), реки Туры (село Липовое, Туринский ГО), озера Балтым (ГО Верхняя Пышма). Все эти водоемы считаются небезопасными, на них запрещено купаться.

Чтобы избежать трагедии, необходимо помнить о следующих правилах поведения на воде:

– не купаться в необорудованных местах;

– не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;

– следить за детьми во время купания;

– при плавании рассчитывать свои силы.

Как уже сообщал «Новый День», по состоянию на 8 июля в Свердловской области утонули 26 человек, в том числе шестеро детей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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