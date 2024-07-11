Тонущего ребенка в Академическом спас случайный свидетель

Мальчик 6-7 лет чуть не утонул накануне вечером в Академическом районе Екатеринбурга. Его спас случайный очевидец.

Все началось с того, что недалеко от Преображенского парка группа подростков прыгала в воду. С ними был ребенок на несколько лет младше. Когда он начал тонуть, старшие дети помочь ему не смогли. К счастью, поблизости катался на катамаране молодой человек, который не растерялся и прыгнул в воду.

«Мы были рядышком, на катамаране – и я спрыгнул, чтобы помочь. Доплыл до мальчика, достал его. Для меня в этом нет ничего такого, случилось – и все. А потом оказалось, что кто-то снял это на видео, выложил в группы», – рассказал герой дня порталу е1.ru.

Как уже сообщал «Новый День», в этом году в Свердловской области люди часто гибнут на водоемах. С начала лета утонули уже 30 человек, шестеро из них – дети.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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