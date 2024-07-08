За выходные на Урале утонули трое взрослых и один ребенок

Спасатели бьют тревогу: в Свердловской области растет число погибших на воде.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона, за два дня, 6 и 7 июля, утонули четыре человека, из них один ребенок.
Как уже сообщал «Новый День», в субботу в самом восточном населенном пункте Свердловской области, деревне Юшкова Тугулымского района, утонула девочка.
Перед этим ГУ МЧС сообщило, что с начала июня в регионе утонули 22 человека, в том числе пятеро детей.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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