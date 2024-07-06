В Тугулымском районе утонул ребенок

Сегодня в деревне Юшкова Тугулымского района Свердловской области на акватории реки Айба утонул ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

Обстоятельства трагедии устанавливают инспекторы ГИМС МЧС России и правоохранители.

МЧС России напоминает о безопасности на водоемах:

– не оставляйте ребенка без присмотра;

– не заходите в воду в незнакомом месте;

– не заплывайте за буйки и ограждения;

– не игнорируйте знак «купание запрещено»;

– не умеете плавать – не суйтесь в воду.

Только сегодня утром ГУ МЧС сообщило, что с начала лета на водоемах Свердловской области утонули 22 человека, из них пятеро детей.

Тугулым, Елена Владимирова

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