В Тугулымском районе утонул ребенок

Сегодня в деревне Юшкова Тугулымского района Свердловской области на акватории реки Айба утонул ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.
Обстоятельства трагедии устанавливают инспекторы ГИМС МЧС России и правоохранители.
МЧС России напоминает о безопасности на водоемах:
– не оставляйте ребенка без присмотра;
– не заходите в воду в незнакомом месте;
– не заплывайте за буйки и ограждения;
– не игнорируйте знак «купание запрещено»;
– не умеете плавать – не суйтесь в воду.
Только сегодня утром ГУ МЧС сообщило, что с начала лета на водоемах Свердловской области утонули 22 человека, из них пятеро детей.
Тугулым, Елена Владимирова
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