В дендропарке спустя три года заработал фонтан с подсветкой

В дендропарке на улице 8 Марта в Екатеринбурге вновь заработал фонтан – после трехлетнего простоя.



Сооружение отремонтировали ко Дню города за 8,5 миллионов рублей. Рабочие заменили насос и установили современную фильтровальную и обеззараживающую станции. Теперь вода в фонтане будет намного чище, но в нем все равно не стоит купаться, предупреждают городские власти. Также в чугунной чаше оборудована подсветка, которая автоматически включается в вечернее время.

Фонтан в дендрологическом парке был установлен в 1947 году. Во время ремонта мастера сохранили его исторический облик.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube