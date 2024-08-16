В Екатеринбурге пройдут соревнования спецназа «Вызов». Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, «все этапы направлены на совершенствование навыков и компетенций, необходимых при выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции». Соревнования пройдут в течение трех дней – с 23 по 25 августа – на полигоне «Свердловский».

«Впервые зрители смогут вживую увидеть, как подразделения спецназа демонстрирую навыки владения несколькими видами оружия, проводят штурм, освобождение условных заложников и эвакуацию с поля боя. Кроме того, соревнования предполагают отдельный этап для снайперских пар, стрелковую «дуэль» и военизированную эстафету – всего для участников подготовлено восемь соревновательных упражнений», – сообщили организаторы.

В соревнованиях примут участие подразделения специального назначения Минобороны РФ, ФСБ, МВД, Росгвардии, МЧС, ГУФСИН, а также спортивно-патриотических клубов.

Торжественное открытие «Вызова» пройдет 23 августа в 09:00, в последующие дни соревнования будут начинаться в то же время. 25 августа в 16:30 пройдет награждение победителей и концерт заслуженного артиста России Александра Маршала.

«Для зрителей на полигоне предусмотрены трибуны и шатры с точками питания, во всех локациях организована профессиональная трансляция соревнований, от парковки авто до главной сцены будет курсировать бесплатный автобус», – сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Екатеринбург, Елена Сычева

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