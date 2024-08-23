В Екатеринбурге сегодня будут стрелять – начинаются соревнования «Вызов»

Сегодня в Екатеринбурге начинаются соревнования «Вызов», основная часть которых будет посвящена стрельбе. Участники – команды силовых ведомств и спецслужб. Зачем нужны подобные проекты и в чем их прикладная польза, «Новому Дню» рассказал эксперт по стрельбе, автор канала «Каскад ТВ» Дмитрий Норкин.

«Когда начиналось развитие страйкбола, именно частники, которые постоянно играют, повлияли на военную индустрию. Если бы не было страйкболистов, у нас не было бы нормальных производств по экипировке, по бронежилетам, подсумкам и так далее. Казалось бы, это мелочи, но одно дело, когда ты покупаешь какую-то экипировку в Китае, а другое, когда производство в Екатеринбурге, и у тебя есть возможность доработать каждый элемент, чтобы было удобно обращаться с оружием. Главное: когда началась специальная военная операция, эти производители переключились на обеспечение тех, кто сейчас служит. «Вызов» – это тоже двигатель прогресса», – отметил он.

По словам Дмитрия Норкина, для силовых структур общение тоже способствует развитию. «Они смотрят друг на друга: кто какую экипировку использует, кто как одет, какие прицелы, какой тюнинг есть у оружия, какая тактика при проведении упражнений. Именно в таком формате соревнований победа определяется не только физической формой, но и новейшими образцами вооружений. Это даст серьезный толчок для развития структур – начнут подгонять экипировку, карманы, аптечки. Это же касается взаимодействия с оружием, прицелами, чтобы ничего не цеплялось, все носилось нормально, не сползало при перебежках», – добавил эксперт.

Соревновательная часть как стресс-фактор важна для отработки навыков. «В таком режиме на подготовку накладывается стресс, который помогает проверить все эти наработанные навыки. К соревнованиям по типу «Вызов» люди готовятся по 3-6 месяцев, и вот эта наработка жизненно необходима для силовых структур. Если сравнивать практическую и тактическую стрельбу, то первое больше подходит для работы во время полицейских операций, самообороны. В случае с тактикой надо уметь оказывать медицинскую помощь, обладать навыками ориентирования, альпинизма и так далее. Они жизненно необходимы, и пока ты готовишься к соревнованиям, ты это изучаешь, чтобы победить», – отметил Дмитрий Норкин.

Екатеринбург, Елена Сычева

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