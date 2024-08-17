Барышни, райдеры, диджеи: как Екатеринбург празднует свой день рождения (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня с 10 утра до 10 вечера идет празднование Дня города. Десятки тысяч горожан уже гуляют по праздничным площадкам, которых в уральской столице столько, что каждый сможет найти для себя что-то интересное.

Так, в обновленном Литературном квартале проходят литературные гадания, настольные игры, старинные танцы, прогулки барышень в нарядах XIX века, выступление оркестра B-A-C-H. Праздничная программа посвящена 225-летию поэта Александра Пушкина.

А на улице Пушкина открылась выставка ретроавтомобилей из советского кино, где представили 70 машин прошлого века.

Самые драйвовые мероприятия дня сегодня на аллее возле КРК «Уралец» – батлы между сильнейшими райдерами Урала и сборной России, а также первенство России по велосипедному спорту и Кубок RCC Extreme. Площадка для трюков в воздухе стала одной из самых крупных и современных в России. Своими навыками в дисциплинах самокат-парк, самокат-стрит и BMX-стрит удивляют настоящие чемпионы России. Помимо выступлений профессиональных спортсменов, для зрителей организовано также и большое количество развлечений и активностей: фотозоны, зоны граффити, уличные танцы, а также розыгрыши фирменного мерча RCC Extreme. Вечером для екатеринбуржцев возле КРК «Уралец» исполнит свои песни рэпер и блогер Slava Marlow.

Но не только спортсмены устраивают батлы, но и диджеи – сегодня они качают толпу на Октябрьской площади.

С каждым часом в Историческом сквере все больше и больше народу. Горожане потихоньку собираются к центральной площадке Екатеринбурга, чтобы узнать имя победительницы конкурса «Мисс Екатеринбург-2024», а также послушать выступления Ольги Серябкиной и группы Dabro и посмотреть на праздничный фейерверк, который начнется в 22:00.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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