Площадки Дня города посетили 350 тысяч человек

В администрации Екатеринбурга подвели итоги празднования 301-летия основания города. В течение семи дней в мегаполисе прошло более 40 культурных и спортивных мероприятий, их посетили свыше 600 тысяч человек. Непосредственно в День города, 17 августа, на улицах гуляли более 350 тысяч жителей и гостей уральской столицы. Статистику привел глава Екатеринбурга Алексей Орлов в своем телеграм-канале.

«Хоть пышных торжеств в этом году и не было, благодаря выбранному формату в центре города царила добрая и уютная атмосфера. На тему Года семьи проходили активности для любого возраста: от грудничков до пожилых. Программу также дополнили зрелищные спортивные соревнования – Кубок России по лыжероллерам и игры по баскетболу 3х3», – написал мэр.

По словам Орлова, городские службы успешно справились с организацией праздника.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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