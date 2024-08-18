Адвокат Ксении Карелиной обжаловал приговор за госизмену

Сторона защиты обжаловала приговор Ксении Карелиной, осужденной на 12 лет за госизмену. Апелляция адвоката поступила в Свердловский областной суд.

Как ранее писал «Новый День», Ксения Карелина имеет двойное гражданство России и США. Девушку задержали в феврале 2024 года во время ее приезда в Екатеринбург. ФСБ вменила ей денежный перевод 24 февраля 2022 года в пользу одной из украинских организаций, которая впоследствии финансировала ВСУ. Осужденная полностью признала свою вину.

15 августа Свердловский областной суд признал Ксению Карелину виновной в государственной измене. Ей назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в 300 тысяч рублей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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