Обвиненная в госизмене Ксения Карелина приговорена к 12 годам колонии

Гражданка России и США Ксения Карелина признана виновной в государственной измене. Суд назначил ей наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии общего режима, с последующим ограничением свободы сроком на 1 год и штрафом в размере 300 тысяч рублей. Приговор вступит в законную силу через 15 суток, если не будет обжалован сторонами, передает корреспондент РИА «Новый День» из зала суда.

Как уже сообщал «Новый День», Ксению Карелину, имеющую двойное гражданство – России и США – и постоянно проживающую в Лос-Анджелесе, задержали в Екатеринбурге в феврале 2024 года. Ей предъявили обвинение по ст.275 УК РФ «Государственная измена». Суд заключил ее под стражу.

По данным ФСБ, женщина собирала деньги, которые затем шли на покупку медикаментов, экипировки и боеприпасов для ВСУ. В Штатах она неоднократно участвовала в акциях в поддержку Киева.

После судебных прений стало известно, что Ксения Карелина признала свою вину. Прокурор просил для Карелиной наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, с последующим ограничением свободы сроком на 2 года и штрафом в 500 тысяч рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова, Степан Фатхиев

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