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Вторник, 6 мая 2025, 08:10 мск

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Трамп встретился с осужденной за госизмену уральской балериной

Президент США Дональд Трамп встретился с уроженкой Урала Ксенией Карелиной, осужденной в России за госизмену. Она перевела деньги ВСУ, и была задержана в начале 2024 года в Екатеринбурге, когда прилетела в Россию. Уже в 2025-м суд назначил ей 12 лет колонии. Свою вину балерина признала полностью.

«Теперь я вижу, почему ты так за нее бился», – сказал на встрече Трамп жениху Карелиной.

У нее американское гражданство. В апреле 2025 года ее отправили в США в рамках обмена заключенными.

Екатеринбург, Елена Сычева

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