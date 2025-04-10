Осужденная за госизмену Ксения Карелина вернулась в США в рамках обмена заключенными

Россия в рамках обмена заключенными передала США Ксению Карелину, приговоренную в РФ к 12 годам колонии за сбор средств для ВСУ. Как сообщает ТАСС со ссылкой на WSJ, американку российского происхождения уже встретил директор ЦРУ.

Как ранее писал «Новый День», Ксения Карелина имеет двойное гражданство – России и США. Девушку задержали в феврале 2024 года во время ее приезда в Екатеринбург. ФСБ вменила ей денежный перевод 24 февраля 2022 года одной из украинских организаций, которая впоследствии финансировала ВСУ. Осужденная полностью признала свою вину.

15 августа 2024 года Свердловский областной суд вынес Ксении Карелиной приговор за госизмену: 12 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в 300 тысяч рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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