280 тысяч свердловчан стали невыездными из-за долгов

С начала 2024 года судебные приставы Свердловской области вынесли более 280 тысяч постановлений об ограничении права выезда должников за границу. 62% злостных неплательщиков – мужчины, сообщили в пресс-службе УФССП региона.

Менее всего невыездных свердловчан в возрастной категории от 18 до 28 лет – всего 30 тысяч человек. Большинство исполнительных производств касается взыскания кредитных платежей и административных штрафов, накопленных на сумму свыше 30 тысяч рублей.

И числа должников в возрасте от 29 до 39 лет не могут выехать из России 110 тысяч человек. Из них 67 тысяч – мужчины, получившие ограничение из-за долгов по кредитам и алиментам.

В возрасте от 40 до 50 лет не имеют права выезда за границу 90 тысяч человек (51 тысяча – мужчины, 39 тысяч – женщины). Их долги связаны с неоплатой коммунальных услуг и невозмещением морального вреда по решению суда.

52 тысячи невыездных свердловчан старше 51 года преимущественно имеют долги по налогами, услугам ЖКХ, штрафам ГАИ.

В УФССП предупреждают, что погасить задолженность нужно заблаговременно перед поездкой за пределы России, так как снять ограничение в аэропорту перед вылетом невозможно. О наличии долгов можно узнать на портале «Госуслуги».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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