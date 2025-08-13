Больше 200 тысяч свердловчан стали невыездными из-за долгов

Свердловские приставы рассказали, сколько свердловчан не могут выехать за рубеж из-за долгов: невыездными стали 207 тысяч человек, в отношении которых открыты исполнительные производства.

Как напомнили в пресс-службе УФССП по Свердловской области, проверить, есть ли у человека долги, можно на «Госуслугах» или на официальном сайте ведомства. «Узнать об ограничении в праве выезда возможно через сервис «О ходе исполнительного производства» в личном кабинете», – сообщили в ведомстве.

Отметим, что цифра сократилась по сравнению с прошлым годом – по состоянию на август 2024-го невыездными были 280 тысяч человек.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube