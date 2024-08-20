За полгода гаишники выписали уральцам 3 млн штрафов. Рекордсмен задолжал 600 тысяч

За первую половину 2024 года сотрудники ГИБДД Свердловской области вынесли водителям-нарушителям 3 млн постановлений, в том числе 2 млн 700 тысяч – с помощью комплексов фото- и видеофиксации.

Об этом рассказал на пресс-конференции начальник отдела центра автоматической фиксации административных правонарушений свердловской ГАИ Сергей Кобяков.

По его словам, львиная доля нарушений – превышение скорости, таких случаев выявлено около 2 миллионов. Примерно 200 тысяч штрафов выписано за проезд перекрестков с нарушениями правил, например, на красный или с игнорированием дорожных знаков. Среди других нарушений – остановка на проезжей части, парковка на местах для инвалидов, разговоры по телефону во время движения.

Всего в Свердловской области сейчас используется более 400 комплексов видеофиксации, из них 331 – стационарный, остальные передвижные. По наблюдениям сотрудников ГАИ, если поставить камеру на участке, где случается наибольшее количество аварий, ситуация меняется примерно через два месяца. Водители привыкают ездить по правилам, и аварийность снижается.

Платежная дисциплина у свердловских водителей довольно высокая, около 85% штрафов оплачиваются в первые же дни с использованием 50-процентной скидки. Однако есть в регионе и свои рекордсмены – например, один автовладелец накопил 600 тысяч рублей штрафов, другой – 400 тысяч. Первый сейчас по уральским дорогам ездит редко, а вот второго на днях задержали, а его автомобиль передали судебным приставам для погашения задолженности.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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