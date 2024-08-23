Гаишники нашли водителя, который задолжал по штрафам 600 тысяч рублей

Свердловские автоинспекторы разыскали злостного неплательщика штрафов за нарушения ПДД, накопившего долг более 600 тысяч рублей.
Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, должник на автомобиле «Киа» сегодня попал на камеры автоматической фиксации нарушений. Сведения о маршруте нарушителя были переданы ближайшему экипажу ДПС, который остановил водителя.
За рулем был 38-летний мужчина, который не ожидал, что его будут искать за неуплату. Автомобиль оформлен на юридическое лицо в другом регионе, директором которого и является автомобилист. Сейчас мужчина передан службе судебных приставов для дальнейшего разбирательства, автомобиль помещен на спецстоянку.
Злостному нарушителю грозит оплата штрафов в двойном размере, в случае невозможности погашения долга его автомобиль будет продан.
Екатеринбург, Елена Владимирова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»