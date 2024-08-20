МЧС проверяет, могут ли пожарные машины проехать к многоэтажкам

В Екатеринбурге сотрудники МЧС России и Госавтоинспекции провели профилактическую операцию «Двор» на улице 40-летия Комсомола, чтобы проверить, смогут ли пожарные машины быстро добраться до места возгорания в случае ЧП. Как сообщили в ведомстве, рейд прошел успешно. Спецтехника без препятствий проехала во дворы многоэтажных домов.

Как уточнили «Новому Дню» в пресс-службе регионального управления МЧС, подобные рейды проводятся в Екатеринбурге ежемесячно. Спасатели согласовывают мероприятие только с сотрудниками ГАИ, не предупреждая жильцов. И в этом году были случаи, когда спецтехника не могла проехать во дворы из-за припаркованных машин. В МЧС напомнили, что в ситуации реального пожара блокировка подъездов к дому может привести к трагедии.

Яркий пример тому – пожар в высотном жилом доме на улице Союзной, 8, в мае этого года. Загорелась квартира на 21-м этаже, и спасатели не смогли использовать высотную технику, так как двор был заставлен машинами. Людей из задымленного здания эвакуировали по лестницам. В пожаре погиб 30-летний Вячеслав Брусницын, он арендовал квартиру, где случилось возгорание. Мужчина упал с высоты, когда пытался перебраться на соседнюю лоджию. Второго постояльца, 35-летнего Константина, удалось спасти. Пожарные кинули ему шланг с крыши, и мужчина смог через окно перебраться в соседнюю квартиру.

Ранее в МЧС поясняли, что пожарные машины не имеют права «таранить» припаркованные автомобили и другие препятствия, даже если они мешают проезду к месту пожара. Подобный законопроект пока только обсуждается в Госдуме РФ.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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