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Вторник, 20 августа 2024, 14:28 мск

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Владимир Якушев поручил подготовить ПВР для жителей Курской области

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев поручил подготовить пункты временного размещения для приема жителей Курской и Белгородской областей.

«В регионы УрФО уже прибыло несколько семей, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за агрессии со стороны противника. Мы должны быть готовы к приему людей, а главное, обеспечить их должным вниманием и всесторонней помощью», – отметил Владимир Якушев.

В пресс-службе полпредства пояснили, что сейчас в пунктах временного размещения в Свердловской и Тюменской областях находятся четыре человека из Курской области. В ближайшие дни на Южный Урал приедет семья из Белгородской области.

Как уже сообщал «Новый День», регионы УрФО активно помогают Курской области: в приграничном регионе работает Гуманитарный добровольческий корпус, туда направлены грузы с продуктами, медикаментами и вещами первой необходимости.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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