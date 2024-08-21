В 60% екатеринбургских школ созданы профильные классы

В Екатеринбурге создана эффективная система ранней профориентации детей – в 60% городских школ действуют профильные классы.

Об этом заявил глава города Алексей Орлов по итогам заседания Совета директоров. По словам мэра, этот показатель будет только расти. «Нашими партнерами здесь выступают вузы, бизнес, государственные организации. Все те, кто заинтересован в подготовке молодых кадров. Благодаря такому подходу юные екатеринбуржцы смогут выбрать для себя подходящую профессиональную траекторию, а предприятия и компании в конечном счете получат наиболее квалифицированного и мотивированного специалиста», – написал Алексей Орлов в своем телеграм-канале.

В пресс-службе администрации добавили, что больше всего в городе предпринимательских, инженерно-технологических и психолого-педагогических классов. Кроме того, с нового учебного года в Свердловской области начинается реализация проекта «Первая профессия». Ребенок наряду с получением общего образования будет осваивать рабочую профессию или квалификацию служащего. Ученику это даст возможность профессиональной пробы своих сил, а работодателям проект позволит увидеть детей в деле, произвести отбор потенциальных сотрудников, сократить сроки подготовки специалистов.

Добавим, с 2009 года в городе отмечается рост числа школьников, так как в 2012-2016 годах была высокая рождаемость. В этом году за парты в Екатеринбурге сядут 207 тысяч учеников. Одной из приоритетных задач городских властей остается увеличение количества мест, поэтому в сентябре откроются пятиэтажная школа № 133 в Академическом и школа № 300 в Чкаловском районе.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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