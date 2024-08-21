1 сентября в свердловские школы пойдут 570 тысяч учеников

В этом учебном году в школы в Свердловской области пойдут 570 тысяч детей, в том числе более 50 тысяч первоклассников, сообщили в ДИПе. По программам среднего профессионального образования в колледжах и техникумах будут обучаться 125 тысяч студентов.

Сегодня на заседании областного правительства губернатор Евгений Куйвашев рассказал, что в сентябре в Екатеринбурге откроются три новые школы, еще два школьных здания капитально отремонтированы. До конца 2024 года необходимо завершить ремонт еще на 14 объектах.

В числе построенных к новому учебному году школ – инновационный учебный центр «Губернаторский лицей» в микрорайоне Солнечный. Новые школы появятся в Чкаловском и Академическом районах. После капитального ремонта откроются две школы в Нижней и Верхней Салде.

Кроме того, к 1 сентября завершилась модернизация пищеблоков в 420 школах, где установили новое оборудование более чем на 200 миллионов рублей. Всех учеников обеспечат горячими обедами, причем с первого по четвертый класс – бесплатно.

Для подвоза школьников в 2023 году было приобретено 25 новых автобусов, в этом году планируется закупить еще 34.

Как уже сообщал «Новый День», в Екатеринбурге в школу пойдут 207 тысяч учеников.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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