В Техническом университете УГМК начинается набор на дополнительные бюджетные места

Технический университет УГМК расширяет приемную кампанию 2024 года и открывает прием на программы высшего образования на дополнительные бюджетные места.

Помимо целевого приема абитуриенты теперь смогут поступить на бюджетные места по направлениям: Горное дело, Технологические машины и оборудование, Автоматизация технологических процессов и производств, Металлургия, Электроэнергетика и электротехника.

Все программы имеют государственную аккредитацию.

«Сейчас инженерные профессии все больше привлекают ребят своим престижем, зарплатой, возможностями и карьерным ростом. Традиционно ребята поступают к нам в вуз на целевое обучение. Теперь же появилась возможность получить специальность и сделать карьеру на бюджетной основе», – пояснил директор Технического университета Вячеслав Лапин.

Напомним, что Технический университет УГМК – первый в России частный инженерный вуз горно-металлургического профиля, готовящий инженеров, руководителей среднего и высшего звена.

Прием документов для поступления будет осуществляться до 29 августа 2024 года.

Верхняя Пышма, Елена Васильева

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