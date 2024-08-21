«Надо помочь университету», – по сети гуляют фальшивые объявления о наборе студентов

В последнее время в сети стали распространять объявления о недоборе студентов якобы от имени деканов высших учебных заведений.

Так, недавно по мессенджерам было распространено сообщение от имени руководства лестеха с просьбой «помочь университету»: «Если у вас есть на примете абитуриенты (внуки, внучки, дети знакомых и друзей), которые по каким-то причинам не смогли поступить в университеты, передайте им эту информацию. Надо помочь университету». Однако в пресс-службе УГЛТУ пояснили «Новому Дню», что такими рассылками вуз не занимается, а сделано это, вероятно, руками выпускников.

Также во многих телеграм-каналах распространилось похожее сообщение якобы от имени руководства физико-математического факультета Горно-Алтайского госуниверситета. «Наша Родина – Россия сейчас остро нуждается в специалистах физико-математического и технического профиля! Но их попросту нет!!! Некому работать программистами, инженерами, энергетиками», – говорится в объявлении. Кроме того, абитуриентам предлагают бонусы – стипендию и места в общежитии. В конце сообщения авторы оставили контакты декана физмата.

Прием документов в высшие учебные заведения закончился еще 25 июля. Но, действительно, в некоторых российских вузах сейчас идет вторая волна – абитуриентов набирают на дополнительные бюджетные места. Так, например, в Техническом университете УГМК идет прием как на целевое обучение, так и на бюджетное. Уточнять всю необходимую информацию стоит непосредственно в приемных комиссиях или на сайтах вузов, а не по объявлениям в соцсетях.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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