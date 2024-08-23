В уральских вузах заканчивается вторая волна зачислений

В некоторых уральских вузах после основной волны зачислений остались дополнительные бюджетные места, на которые сейчас пытаются добрать будущих студентов.

Например, в лесотехническом университете до 27 августа еще можно попасть на специальности по результатам ЕГЭ. Так, на «Лесном деле» есть еще 37 бюджетных мест, на «Химической технологии» – 24, на «Управлении качеством» – 19, на «Природообустройстве и водопользовании» и «Наземных транспортно-технологических средствах» – по 14.

А в медицинский университет до 27 августа идет набор еще на 1 бюджетное место по лечебному делу.

В УРГПУ также проходила вторая волна, дополнительный прием завершился сегодня. В основном недобор был по техническим специальностям: ««Информатика (VR/AR технологии и программирование)», «Начальное образование и Информатика», «Математика и Информатика», «Физика и Информатика».

Добавим, что бюджетные места после официальной приемной кампании остались не во всех вузах. Например, в УрГУПСе все бюджетные места закрыты, набор продолжается только на платные. А в УрФУ, УрГЭУ, УГГУ, УрГАУ и вовсе вакантных мест больше нет.

Ранее «Новый День» писал, что в последнее время в сети стали распространять объявления о недоборе студентов якобы от имени деканов высших учебных заведений. Напомним, уточнять информацию о наличии мест стоит непосредственно в приемных комиссиях или на сайтах вузов.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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