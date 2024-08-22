Городские фонтаны начнут отключать в конце сентября

Несмотря на холодную и дождливую погоду, в Екатеринбурге продолжают работать городские фонтаны. Их начнут отключать с середины сентября, рассказали «Новому Дню» в пресс-службе мэрии. Консервация фонтанов обычно занимает около двух недель.

Как правило, сотрудники МБУ «ВОИС» с 15 сентября начинают перекрывать подачу воды и электричества. Из чаш сливают воду и чистят конструкции от накопившегося мусора. Все оборудование на зиму снимается.

Напомним, 16 августа после долгого простоя открылся фонтан в Дендропарке на улице 8 Марта. Также в городе по-прежнему работает светомузыкальный фонтан в Историческом сквере. Помимо них, муниципальные работники еще обслуживают фонтаны «Каменный цветок» на площади Труда, «Шар» на Октябрьской площади, «Спирали времени» на улице Вайнера, фонтаны в сквере за Оперным театром, на площади Советской Армии, в сквере Попова и на бульваре Малахова.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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