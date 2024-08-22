Стоит ли дарить ребенку подарок на 1 сентября – советы психологов

В этом году в День знаний, который будет отмечаться 2 сентября, самым популярным подарком для школьников снова станет мобильная техника. Как рассказали «Новому Дню» в одном из сетевых магазинов, для школьников постарше родители берут относительно продвинутые экземпляры, в том числе дорогостоящие, если это позволяет семейный бюджет. Также к гаджетам часто берут наушники, часы.

Для первоклашек и школьников младших классов в качестве презента у родителей популярностью пользуются смарт-часы и кнопочные телефоны – с этими гаджетами ребенок не сможет, к примеру, бесконтрольно посещать интернет, социальные сети или часами играть в игры. Кроме того, средства мобильной связи не приветствуют учителя младших классов – на время уроков их обычно сдают, поэтому покупать что-то продвинутое и дорогое для детей родители не видят резонов. Таким образом, самые простые гаджеты призваны обеспечить связь родителей и ребенка и возможность вызвать экстренные службы в случае опасности.

Семьи со средним достатком стараются совместить приятное с полезным и дарят будущему школьнику что-нибудь полезное из учебных аксессуаров. Абсолютным хитом уже на протяжении многих лет остается «набор первоклассника», который включает в себя канцелярские принадлежности, необходимые для начала занятий. Чуть реже дарят предметы гардероба или школьные портфели.

Сами дети, как утверждают специалисты, предпочитают, чтобы презент не был связан со школой – игрушки, ролики, поход в какую-нибудь игровую зону для них гораздо желаннее, чем что-то полезное для школы. Задача родителей в этой ситуации – придумать такой подарок, чтобы он был и полезен, и интересен ребенку.

Педагоги и детские психологи заявляют, что в День знаний вручить презент нужно обязательно только будущему первокласснику. Это настроит его на праздничный лад, поможет преодолеть стресс, который неизбежно возникает у большинства детей. Поскольку часто родители сами намеренно нагнетают обстановку накануне первого сентября, в итоге праздник оборачивается для многих детей серьезными нервными потрясениями. Во избежание психологических травм, детские психологи и педагоги советуют готовить ребенка к школе постепенно, и особенно не рассказывать страшные истории про свои школьные годы. Подарок скрасит ребенку весь пережитый стресс.

Что касается школьников других возрастных групп, то подарки на День знаний для них остаются на усмотрение каждой конкретной семьи и ее финансовых возможностей.

Екатеринбург, Елена Васильева

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