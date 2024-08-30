Каждый десятый россиянин готов потратить на сборы ребенка в школу более 100 тысяч рублей

Россияне традиционно увеличили траты в конце августа, что обусловлено подготовкой школьников к учебному году. Подавляющее большинство родителей потратят на первоочередные школьные нужды от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, а каждый десятый – более 100 тысяч. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на опрос «Выберу.ру».

В исследовании приняли участие 2500 родителей школьников. 42% респондентов заявили, что готовы потратить на сборы в школу от 10 тысяч до 30 тысяч рублей. Каждый четвертый выделил сумму в 30-50 тысяч рублей. 13% планируют уложиться в 10 тысяч рублей, 8% – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, а 12% признались, что общая сумма сборов школьника в этом году превысила 100 тысяч рублей.

По сравнению с прошлым годом изменилась ситуация в многодетных семьях. Если в 2023 году они планировали потратить 10 тысяч рублей на одного ребенка, то в этом году сумма выросла до 30 тысяч рублей на каждого школьника в семье.

При этом россиян, готовых тратить более 100 тысяч рублей на сборы, стало меньше – в прошлом году сверх этой суммы готовы были потратить 22% опрошенных.

Львиная доля трат приходится на покупку школьной формы – об этом заявили 42% опрошенных, далее следует покупка канцелярских товаров и учебников – 23%, а также покупка иных необходимых школьнику мелочей – 23%.

По данным Росстата, за год школьные товары подорожали на 6-8 %. По словам аналитиков, половина (48%) опрошенных не заметили ощутимого роста цен. Вероятно, причина кроется в развитии локального малого и среднего бизнеса и импортозамещения – если раньше родители предпочитали покупать детям вещи известных европейских брендов (таких было 43% в прошлом году), то теперь лидерами оказались локальные отечественные производители, а торговые центры и школьные ярмарки уступили место маркетплейсам.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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