Как правильно подготовить ребенка к школе. Чек-лист для родителей

Уральские эксперты рассказали, как облегчить жизнь школьника и его родителей в первые недели учебного года. Ребенку необходимо наладить режим дня и правильное питание, а родителям – позитивно относиться к школьным будням и меньше нервничать.
Как отметила на пресс-конференции в ТАСС представитель управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева, после летних каникул у многих детей сбивается время отхода ко сну. Поэтому важно, чтобы ребенок вовремя ложился спать, а не «зависал» с телефоном в кровати. Также многие родители балуют детей фастфудом, поэтому в первые дни учебы ребенок может отказываться от школьных обедов. Чтобы этого не произошло, следует заранее приучать школьника к здоровой пище, и обязательно давать ему завтрак.
Главный педиатр Свердловской области Любовь Малямова напомнила, что неправильное питание приводит к ожирению и другим эндокринным заболеваниям в подростковом возрасте. К другим «школьным» болезням относятся снижение остроты зрения, заболевания костно-мышечной системы, а также различные инфекции. Если у ребенка есть хроническое заболевание, перед началом учебного года необходимо получить врачебную консультацию, чтобы адекватно распределить школьную нагрузку.
По словам руководителя Центра охраны здоровья детей и подростков Свердловского областного медицинского колледжа Светланы Татаревой, для сохранения здоровья детям нужна физическая активность – минимум 60 минут в день. Поэтому ребенку нельзя пропускать уроки физкультуры. Сейчас у школьников практически нет медотводов, потому что даже дети с хроническими заболеваниями могут заниматься облегченной физкультурой в спецгруппе.
«Не нужно пытаться записать ребенка сразу в несколько секций. Надо выбрать одну, предварительно поговорив с ним. Если вы записываете ребенка в спортивную школу, нужно выбирать вид спорта, подходящий ему по физическим параметрам. Обязательно нужно познакомиться с тренером, и первые тренировки посещать вместе с ребенком, чтобы ему было легче адаптироваться», – советует Светлана Татарева.
Эксперты составили чек-лист для родителей, как правильно организовать жизнь школьника:
– Посещайте родительские собрания очно. Все школьные вопросы и проблемы следует обсуждать с учителем и другими родителями, а не с ребенком. Так вы оградите школьника от негатива, связанного с учебой.
– Необходимо поддерживать ребенка в выполнении домашних заданий, но не делать все за него.
– Наладить режим дня и обеспечить достаточный сон школьника.
– Прививать ребенку организационные навыки. С первого класса учить его составлять свой график учебы, отдыха, прогулок.
– Настроить доверительные отношения с ребенком, интересоваться его жизнью.
– Ребенок должен освоить навыки учебы: получаю знания – выполняю задания – получаю результат.
– Быть частью школьной жизни ребенка, посещать его мероприятия.
– Следить за здоровьем школьника.
– Контролировать посещаемость школы. Если ребенок не хочет идти на уроки, нужно выяснить причину. Возможно, есть психологическая проблема в общении с одноклассниками или учителем.
– Проводите вечернее время с ребенком, обсуждайте с ним, как прошел день.
Как отметила Светлана Татарева, соблюдение этих десяти правил поможет школьнику справиться с учебными нагрузками и избежать эмоционального выгорания. Также важно и родителям не экстраполировать свои переживания на школьника – особенно, когда дело касается выпускного класса.
Екатеринбург, Валентина Ярославцева
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