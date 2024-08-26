Как правильно подготовить ребенка к школе. Чек-лист для родителей

Уральские эксперты рассказали, как облегчить жизнь школьника и его родителей в первые недели учебного года. Ребенку необходимо наладить режим дня и правильное питание, а родителям – позитивно относиться к школьным будням и меньше нервничать.

Как отметила на пресс-конференции в ТАСС представитель управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева, после летних каникул у многих детей сбивается время отхода ко сну. Поэтому важно, чтобы ребенок вовремя ложился спать, а не «зависал» с телефоном в кровати. Также многие родители балуют детей фастфудом, поэтому в первые дни учебы ребенок может отказываться от школьных обедов. Чтобы этого не произошло, следует заранее приучать школьника к здоровой пище, и обязательно давать ему завтрак.

Главный педиатр Свердловской области Любовь Малямова напомнила, что неправильное питание приводит к ожирению и другим эндокринным заболеваниям в подростковом возрасте. К другим «школьным» болезням относятся снижение остроты зрения, заболевания костно-мышечной системы, а также различные инфекции. Если у ребенка есть хроническое заболевание, перед началом учебного года необходимо получить врачебную консультацию, чтобы адекватно распределить школьную нагрузку.

По словам руководителя Центра охраны здоровья детей и подростков Свердловского областного медицинского колледжа Светланы Татаревой, для сохранения здоровья детям нужна физическая активность – минимум 60 минут в день. Поэтому ребенку нельзя пропускать уроки физкультуры. Сейчас у школьников практически нет медотводов, потому что даже дети с хроническими заболеваниями могут заниматься облегченной физкультурой в спецгруппе.

«Не нужно пытаться записать ребенка сразу в несколько секций. Надо выбрать одну, предварительно поговорив с ним. Если вы записываете ребенка в спортивную школу, нужно выбирать вид спорта, подходящий ему по физическим параметрам. Обязательно нужно познакомиться с тренером, и первые тренировки посещать вместе с ребенком, чтобы ему было легче адаптироваться», – советует Светлана Татарева.

Эксперты составили чек-лист для родителей, как правильно организовать жизнь школьника:

– Посещайте родительские собрания очно. Все школьные вопросы и проблемы следует обсуждать с учителем и другими родителями, а не с ребенком. Так вы оградите школьника от негатива, связанного с учебой.

– Необходимо поддерживать ребенка в выполнении домашних заданий, но не делать все за него.

– Наладить режим дня и обеспечить достаточный сон школьника.

– Прививать ребенку организационные навыки. С первого класса учить его составлять свой график учебы, отдыха, прогулок.

– Настроить доверительные отношения с ребенком, интересоваться его жизнью.

– Ребенок должен освоить навыки учебы: получаю знания – выполняю задания – получаю результат.

– Быть частью школьной жизни ребенка, посещать его мероприятия.

– Следить за здоровьем школьника.

– Контролировать посещаемость школы. Если ребенок не хочет идти на уроки, нужно выяснить причину. Возможно, есть психологическая проблема в общении с одноклассниками или учителем.

– Проводите вечернее время с ребенком, обсуждайте с ним, как прошел день.

Как отметила Светлана Татарева, соблюдение этих десяти правил поможет школьнику справиться с учебными нагрузками и избежать эмоционального выгорания. Также важно и родителям не экстраполировать свои переживания на школьника – особенно, когда дело касается выпускного класса.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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