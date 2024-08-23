Мошенники создают фейковые сайты с распродажами школьной формы

В России перед началом учебного года стали чаще появляться поддельные сайты с распродажами одежды для школьников. Обещая большие скидки, злоумышленники крадут деньги доверчивых граждан.

«Мошенники активно заманивают потенциальных жертв фейковыми сайтами по продаже школьной формы и других принадлежностей с большими скидками к 1 сентября. Желающие приобрести необходимые товары родители с радостью оплачивают покупки на подобных сайтах, однако средства достаются мошенникам», – рассказал РИА «Новости» замдиректора центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» Александр Вураско.

Ссылки на поддельные ресурсы распространяются в соцсетях и мессенджерах. Эксперт советует критически относиться к подобным предложениям и не спешить с покупками.

«Главное орудие против мошенников – это критическое мышление и перепроверка фактов. Не торопитесь, внимательно изучите рынок и лишь после этого принимайте решение о покупке чего-либо. Это позволит избежать массы проблем и сохранить семейный бюджет», – заключил Вураско.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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