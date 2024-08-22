За год число работающих в уральской промышленности выросло на 25 тысяч человек (ФОТО, ВИДЕО)

В Свердловской области за последние год-полтора число людей, работающих на различных видах производства, выросло с 400 до 425 тысяч человек. Это стало возможным в том числе и благодаря конкурсу «Славим человека труда», который проводится в регионе с 2010 года. Он дает молодым свердловчанам дополнительные стимулы для профессиональной ориентации.

Конкурс швей

22 августа в областном техникуме дизайна и сервиса состоялся очередной конкурс профессионального мастерства – в номинации «Лучшая швея». В состязании приняли участие 15 мастериц из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Серова, Каменска-Уральского и Первоуральска. Открыл мероприятие заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин.

«Задача конкурса – популяризация рабочих профессий, он проходит по многим направлениям: соревнуются и водители, и медицинские специалисты, и операторы станков с ЧПУ, – рассказал Игорь Зеленкин «Новому Дню». – Это и профессии из отрасли легкой промышленности, одна из них – швеи. Несмотря на то, что Свердловская область – металлургический и машиностроительный край, у нас есть задача обеспечивать наше население товарами повседневного спроса. Если говорить о швейной промышленности в нашей области, то у нас работает 1000 предприятий, на которых трудятся 6000 человек. Объем этой отрасли -10 млрд рублей произведенной продукции в год, это очень существенно. Есть бренды, которые уже много лет известны на рынке – это нижнее белье «Пальметта», спортивная одежда – ИП Шишкин, «Рэй»… Они обеспечивают одеждой не только жителей Свердловской области, но и других регионов. Но впереди очень много работы. Профессия нужна и важна, а наша задача – сделать ее еще более престижной».

Чиновник отметил, что в последние годы требования к швеям, как и к представителям других профессий, очень усложнились. Появилось много новых видов тканей, а в одном изделии может быть до 200 элементов. Есть простые швейные машинки, а есть такие, которые устроены не проще автомобиля. От квалификации швеи зависит и заработная плата. Поэтому образование по этой профессии также востребовано.

По словам замминистра образования Юрия Зеленова, в Свердловском областном техникуме дизайна и сервиса конкурс при поступлении на швею составляет 4, 5, а порой 6-7 человек на место. «Что касается увеличения контрольных цифр приема, то потребность есть, и этот вопрос находится в ведении минобразования. Сегодня, когда потребность возросла, мы приложим все усилия, чтобы удовлетворить потребности работодателей. Возможность для этого есть, есть опытные педагоги, наставники», – рассказал он.

Одна из участниц конкурса, Ирина Килямова из Екатеринбурга, рассказала «Новому Дню», почему выбрала именно эту профессию: «Мне нравится шить, с детства любила, поэтому посвятила этому свою жизнь. Сначала тренировалась на куклах, потом обшивала родных. Наверно, главное в том, что мне приятно доставлять человеку радость».

Говоря о ситуации с рабочими профессиями в целом, Игорь Зеленкин рассказал, что за последние три года произошли определенные изменения. «Это связано с тем, что число внешнеторговых операций сократилось, То, что раньше импортировалось в страну спокойно и беспрепятственно, чтобы граждане России могли пользоваться этими благами и продукцией, теперь они вынуждены производить это сами», – отметил замминистра. Как результат – резко выросла потребность в рабочих руках.

«У нас в промышленности еще год назад работало 400 тысяч человек, а сейчас у нас работает 425 тысяч. То есть за год-полтора мы увеличили численность на 25 тысяч человек, это очень много, и поверьте, это в основном именно рабочие специальности. Хотя есть и инженеры, конструктора, но их меньше», – пояснил чиновник.

По его словам, губернатор Евгений Куйвашев поставил перед правительством области, в первую очередь – перед минпромом и минобром, первейшую задачу: обеспечить экономику Свердловской области, которая сейчас растет очень хорошими темпами, квалифицированными кадрами.

Для этого делается очень многое. Например, инициирована реформа образования – профессиональные учебные заведения закреплены за предприятиями. В региональном правительстве скорректировали контрольные цифры приема в колледжи и техникумы, скоррелировали планы предприятий и учебных заведений, корректируют их рабочие планы. Такая же большая и системная работа ведется по вузам.

Игорь Зеленкин добавил, что это – еще не все. Есть и другие поставленные губернатором задачи. Это – автоматизация, роботизация, цифровизация производства, улучшение условий труда, повышение производительности. «Увеличение численности населения – процесс довольно длительный, – рассказал чиновник. – В ближайшем будущем у нас численность работоспособного населения вдруг не возрастет на 25%, поэтому вторая поставленная губернатором задача, наряду с наполнением предприятий специалистами – именно автоматизация и цифровизация производства».

О том, что сделано для обеспечения кадрами оборонно-промышленного комплекса, представитель правительства говорит, по понятным причинам, осторожно: «Не могу рассказать всего, что мы сделали для оборонки, но нововведения есть. Мы ввели индивидуальный план обучения, когда отправляем студентов техникума четвертого курса на длительную производственную практику – с заключением трудового договора, с хорошей зарплатой. Он учится на четвертом курсе и одновременно зарабатывает, он узнает предприятие, понимает, его это или не его, и его еще не дергают в армию. Очень многое делается, обо всем не расскажешь. Справимся, никуда не денемся, не в первый раз».

Как уже сообщал «Новый День», в Свердловской области растет престиж среднего профессионального образования. В этом году на бюджетные места в колледжах и техникумах подали документы около 100 тысяч молодых людей, из них 11 тысяч планируют учиться по федеральной программе «Профессионалитет». На бесплатное обучение будут зачислены около 26 тысяч абитуриентов, часть оставшихся смогут получить среднее профессиональное образование на контрактной основе.

Сейчас значительная часть учебных мест отведена под специальности промышленного и металлургического сектора – на обучение по этим направлениям заявились около 15 тысяч студентов. Востребованы и на рынке труда, и среди молодежи специальности, связанные с IT-технологиями – среди абитуриентов более 10 тысяч человек, желающих связать профессию с IT. Затем идут строительные специальности, на которые подали документы порядка 7 тысяч выпускников. По-прежнему популярны среди будущих студентов архитектура и дизайн, правовые специальности, сельское хозяйство, медицина.

Екатеринбург, Елена Владимирова, Степан Фатхиев

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