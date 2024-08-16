На Урале вырос престиж рабочих специальностей

В Свердловской области растет престиж среднего профессионального образования. На бюджетные места в колледжах и техникумах в этом году подали документы около 100 тысяч молодых людей, из них 11 тысяч планируют учиться по федеральной программе «Профессионалитет», сообщили в региональном департаменте информационной политики.

На бесплатное обучение будут зачислены около 26 тысяч абитуриентов, часть смогут получить среднее профессиональное образование на контрактной основе.

Правительство области во главе с губернатором Евгением Куйвашевым ежегодно отслеживает и анализирует динамику на рынке труда – в зависимости от нее регулируются количество и специфика бюджетных мест в колледжах и техникумах.

Сейчас значительная часть отведена под специальности промышленного и металлургического сектора – на обучение по этим направлениям заявились около 15 тысяч студентов. Востребованы и на рынке труда, и среди молодежи специальности, связанные с IT-технологиями – среди абитуриентов более 10 тысяч человек, желающих связать профессию с IT. Затем идут строительные специальности, на которые подали документы порядка 7 тысяч выпускников. По-прежнему популярны среди будущих студентов архитектура и дизайн, правовые специальности, сельское хозяйство, медицина.

«В этом году в проект «Профессионалитет», в рамках которого будут работать 12 образовательных кластеров, смогут попасть за счет бюджета свыше 10 тысяч учащихся. В этом году состоялся первый выпуск в кластере металлургического машиностроения – более 600 специалистов после двухгодичного обучения отправились на работу в крупные предприятия области, среди которых Уралвагонзавод, Cybersteel, ВСМПО-Ависма, группа СВЭЛ и другие», – отметил министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

Напомним, в проекте «Профессионалитет», в реализацию которого Свердловская область включилась по инициативе губернатора Евгения Куйвашева два года назад, участвуют свыше 50 организаций СПО и более 90 предприятий. Инновационная учебная программа предполагает участие работодателей в процессе в качестве наставников и гарантированное трудоустройство. Так на Урале готовят специалистов для металлургии, машиностроения, строительства, педагогики, сферы туризма и услуг. В 2025 году будет дан старт работе тринадцатого кластера – в сфере атомной промышленности, – в состав которого войдут Новоуральский технологический колледж и ведущие предприятия ядерного сектора.

Как ранее писал «Новый День», с каждым годом в колледжи и техникумы Свердловской области поступает все больше выпускников девятых и одиннадцатых классов: в 2021 году бюджетных мест было 21 тысяча, в 2022 году – около 24 тысяч, в 2024 – уже 26 тысяч. Проходной балл (средняя оценка аттестата) во многих ссузах превышает 4,5. О самых популярных колледжах мы рассказывали здесь.

Добавим, потребность в рабочих профессиях сегодня характерна не только для Урала, но и для всех территорий страны. Об этом заявил директор департамента занятости населения и трудовой миграции Министерства труда и социальной защиты РФ Михаил Кирсанов, когда посетил «Ярмарку вакансий» в Екатеринбурге. «Эта потребность долгосрочная и, скорее всего, будет сохраняться и дальше, в ближайшие 5-10 лет – точно. Это стоит взять на заметку родителям и будущим работникам. Примерно такой круг работодателей и останется в ближайшее время», – отметил Кирсанов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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