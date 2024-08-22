С начала года в Екатеринбурге оштрафовали более 2800 самокатчиков

С начала 2024 года в Екатеринбурге были оштрафованы за нарушение правил дорожного движения 2837 человек на средствах индивидуальной мобильности (самокатах, моноколесах и т.п.).

Как сообщили в городской ГАИ, чаще всего самокатчиков ловят на том, что они проезжают пешеходные переходы, не спешившись.

Гаишники напоминают, что это опасно – появление людей на самокате на проезжей части будет неожиданным для водителей, и они могут не успеть затормозить.

«Подъезжая на СИМ к пешеходному переходу, необходимо спешиться, убедиться в безопасности и только тогда переходить проезжую часть. За пренебрежение данным правилом предусмотрена административная ответственность по ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 800 рублей», – напомнили в ГАИ.

Кроме того, за нарушение правил, предусмотренных договором аренды, представители кикшеринговых компаний также могут наложить штраф, например, за передвижение на самокатах вдвоем – 5 тысяч рублей и за передачу управления несовершеннолетнему – 10 тысяч рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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© 2024, РИА «Новый День»

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