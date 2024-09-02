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Понедельник, 2 сентября 2024, 13:08 мск

Новости Екатеринбург

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79% екатеринбуржцев за то, чтоб ввести больше запретных зон для самокатов

79% жителей Екатеринбурга выступают за увеличение пространств, где нельзя ездить на арендном электросамокате или можно, но с принудительно сниженной скоростью. Только 9% выступили против такой инициативы. Еще 12% горожан безразличен этот вопрос. Такие данные публикует портал Superjob.

Напомним, с начала года в Екатеринбурге оштрафовали порядка 3 тысяч человек, которые нарушали правила на самокатах.

Екатеринбург, Елена Сычева

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