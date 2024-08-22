На фестиваль «Красная строка» приедет автор песен из легендарных мультиков

Стало известно, кто станет хедлайнером программы для детей на Международном книжном фестивале, который пройдет во второй раз в Екатеринбурге с 23 по 25 августа. Как сообщают организаторы, выступить для зрителей приедет композитор, Заслуженный деятель искусств России Григорий Гладков. Он выйдет на детскую сцену «Фонарик» с программой «Пластилиновая ворона приглашает друзей!» 24 августа в 18:00 и 25 августа в 16:00. Вход свободный.

Композиции Григория Гладкова широко известны по всей России. Он создал музыку для мультфильмов «Пластилиновая ворона», «Падал прошлогодний снег», «В коробке с карандашами», «По щучьему велению» и других. Также Григорий Гладков – автор музыки к заставкам телепередач «Будильник», «Дог-шоу «Я и моя собака», «Верхом на радуге». Награждён российским отделением книги рекордов Гиннеса: «За издание в России самого большого количества пластинок, кассет и компакт- дисков для детей в России».

В программе «Пластилиновая ворона приглашает друзей!» прозвучат мелодии из всеми любимых советских мультфильмов, созданные композитором Григорием Гладковым. Полная программа «Красной строки» есть сайте фестиваля и в группе ВКонтакте. Напомним, ранее оргкомитет объявил часть хедлайнеров фестиваля. Ими стали российские писатели Алексей Иванов, Яна Вагнер, Алексей Сальников, Анна Матвеева, Алексей Варламов, Дмитрий Данилов, Виктор Ремизов и Ася Лавринович. Они проведут лекции, презентуют новые книги и пообщаются с читателями. Фестиваль пройдет в Историческом сквере.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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