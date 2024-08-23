Много книг и музыки: все хедлайнеры фестиваля «Красная строка»

В Екатеринбурге открывается книжный фестиваль «Красная строка». С 23 по 25 августа в Историческом сквере выступят более 80 приглашенных экспертов, которые познакомят книголюбов с тенденциями современной литературы.

Официальное открытие фестиваля состоится сегодня в 15:30 на главной сцене «Солнце» возле капсулы времени. Рядом на площадке все три дня будет работать книжная ярмарка, где свою продукцию представят около 100 издательств. Хедлайнерами «Красной строки» в этом году станут известные российские писатели Алексей Иванов, Яна Вагнер, Алексей Сальников, Анна Матвеева, Алексей Варламов, Дмитрий Данилов, Виктор Ремизов и Ася Лавринович. Они проведут лекции, презентуют новые книги и пообщаются с читателями. На детской площадке выступит композитор Григорий Гладков.

Музыкальная часть фестиваля пройдет на сцене «Солнце». Вечером 23 августа на Плотинке выступят ансамбль ложкарей «Прялица», группы Just Suzie и Funk Power. В субботу в 19:00 начнется концерт баяниста-вундеркинда Вадима Плуталова. В воскресенье программу фестиваля будут закрывать екатеринбургский Kickin' Jass Orchestra и спектакль-бурлеск «Весь Шекспир за полчаса» от актеров ТЮЗа.

Программа «Красной строки» пройдет на 10 площадках. Например, в баре «Самоцвет» проведут «Диктант подшофе» , а в New Bar прочитают лекцию о барных книгах и будут угощать гостей любимыми коктейлями Хэмингуэйя и Фолкнера.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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