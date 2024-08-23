Екатеринбуржцев приглашают выпить, а потом написать диктант

В рамках Международного книжного фестиваля «Красная строка» жителям Екатеринбурга предлагают поучаствовать в не совсем обычном квесте – написать диктант, будучи подшофе.

Мероприятие пройдет в одном из городских баров, участвовать могут только совершеннолетние. Сначала участникам, отважившимся на написание диктанта, предложат выпить три рюмки настойки из барного меню. Затем выдадут ручки и листочки, а приглашенный гость прочитает текст, который организаторы выбрали специально под эту затею. Самому грамотному достанутся призы от бара. Количество мест ограничено, участие стоит 600 рублей. Предварительно надо зарегистрироваться на сайте.

Диктант начнется в субботу, 24 августа, в 17:30 по адресу: ул. Малышева, 29а.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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