Соловьев в Екатеринбурге открыл соревнования по стрельбе для спецслужб (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге на полигоне «Свердловский» сегодня открылись большие соревнования «Вызов», состязаться навыках стрельбы, а также штурма и тактики будут представители различных силовых ведомств России. На открытие прибыл известный телеведущий Владимир Соловьев. Он выступил с приветственным словом.

Соловьев открыл «Вызов» в Екатеринбурге

«Мы не воюем с Украиной. Нам противостоит НАТО. Нам противостоит мировое зло. И как всегда это было в нашей истории, против сил зла встает русский человек. Если мы не победим, мира не будет. Не будет России. А зачем такой мир, в котором не будет России, сказал наш верховный главнокомандующий. Наше дело правое, победа будет за нами. И чтобы это состоялось, необходимо каждый день тяжело работать. И эту тяжелую мужскую работу выполняют ваши коллеги в Курске, Брянске, на землях Донбасса, Малороссии, для того чтобы война не зашла еще глубже. Враг нас хочет уничтожить. То, что покажете сегодня, завтра вы покажете на поле боя. Спасибо, ребята, пусть успех сопутствует лучшим», – сказал он.

На открытие также прибыли полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, врио командующего войсками ЦВО Дмитрий Глушенков.

«Состязания подразделений спецназа проводятся на Урале не впервые. Но в этот раз они проходят в открытом формате. Посетители с трибун смогут увидеть и оценить уровень подготовки российских бойцов, поболеть за команды. Участники будут выполнять комплекс сложных упражнений. Это стрелковая дуэль, штурм здания, эвакуация с поля боя, военизированная эстафета. Все то, что российские бойцы ежедневно демонстрируют на поле боя, защищая интересы нашей Родины», – сказал Якушев.

«Вызов» будет продолжаться три дня. Подразделения Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС будут соревноваться между собой в тактической стрельбе и специальных упражнениях по захвату зданий, освобождению условных заложников и так далее.

Вход для зрителей свободный. В воскресенье для гостей и участников споет Александр Маршал.

Екатеринбург, Елена Сычева

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