На Урале начался сезон вакцинации от гриппа

В Свердловскую область поступила первая партия вакцины против гриппа – около 600 тысяч доз. Последующие поступления будут по определенному графику вплоть до декабря. Об этом рассказал на пресс-конференции главный внештатный специалист Минздрава Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов.

По его словам, в течение первых дней следующей недели медицинские учреждения уже получат вакцину с областного склада. «В область 20 августа поступило около 600 тысяч доз вакцины против гриппа. Это и детская вакцина, и взрослая. Вакцинацию нужно начинать, так сказать, с понедельника, и в первую очередь – декретированным группам населения. Задача свердловчан заключается в том, что необходимо просто обратиться в поликлинику», – отметил Харитонов. Декретированным группам вакцинация проводится бесплатно. Это дети от 6 месяцев до 18 лет, студенты, беременные женщины, медицинские работники, педагоги, работники коммунальной сферы и торговли, пожилые старше 60 лет, люди с хроническими заболеваниями.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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