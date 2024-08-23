Рост ОРЗ и свиной грипп – каких вспышек ждут медики

ОРЗ и доминирующий штамм H1N1, известный как свиной грипп, – заболевания, которые, по прогнозам медиков, будут наиболее распространены в следующем году. Об этом заявил на пресс-конференции главный внештатный специалист минздрава Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов.

По его словам, уже с 1 сентября начнется подъем острых респираторных инфекций. В первую очередь это будет связано с началом работы детских садов, школ, вузов, где вирусы будут передаваться воздушно-капельным путем очень быстро.

На данный момент преобладают риновирусы. «Из тех возбудителей, которые определяются у нас по мониторингу, преобладают риновирусы среди вирусов ОРЗ, что ничем не отличается от предыдущих лет. После риновируса появятся вирусы парагриппа, затем гриппа», – отметил Харитонов. Кроме того, ежегодно один из распространенных штаммов (H1N1, H3N2, грипп B) наиболее сильнее поражает население. Так, в прошлом году преобладали грипп B и гонконгский грипп (H3N2). Спикер отмечает, что в этом году среди возбудителей с наибольшей вероятностью будет доминировать свиной грипп.

Как ранее писал «Новый День», в Свердловскую область поступила первая партия вакцины против гриппа – около 600 тысяч доз. В течение первых дней следующей недели медицинские учреждения уже получат вакцину с областного склада.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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