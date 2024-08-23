Погибший в Алапаевске мальчик был старшим в семье с пятью детьми

Стали известны подробности трагического несчастного случая в Алапаевске, в результате которого погиб 10-летний мальчик.

Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых рассказал, что в полицию о трагедии сообщил очевидец в 15:24.

«Свидетель находился в гостях, где с балкона увидел мальчика, зажатого бетонным блоком. Рядом с ребенком стоял его младший брат и звал на помощь взрослых. И «неотложка», и стражи порядка прибыли в эпицентр событий достаточно быстро, но, к большому сожалению, спасти подростка не удалось, он погиб. Владельца частного дома, на чьей территории произошла беда, в момент трагедии не оказалось. По предварительным данным, дети, гуляя на улице, сделали лаз в деревянном заборе, и проникли в частное домовладение, где хранились с целью строительства бетонные плиты», – сообщил Горелых.

Погибший мальчик по имени Тимофей был старшим из 5 детей в семье. У матери с отчимом остались ещё три мальчика и одна девочка. Семья на учете в ПДН не состояла.

Старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга рассказал, что следователи начали проверку.

«В ходе проверки проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, тело мальчика направлено на экспертизу для установления точной причины смерти. Изучаются характеризующие сведения о семье, в которой воспитывался ребенок, выполняются иные мероприятия, чтобы детально разобраться в произошедшей трагедии и дать ситуации надлежащую правовую оценку», – рассказал Шульга.

Как уже сообщал «Новый День», в Алапаевске сегодня днем погиб десятилетний мальчик. Вместе с друзьями они перелезли через забор на частную территорию на улице Володарского. Там находились стройматериалы. Ребята бегали между бетонных плит, и одна из них упала на школьника, от полученных травм тот скончался на месте.

Алапаевск, Елена Владимирова

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