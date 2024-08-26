Что будет с «телегой» после ареста Дурова: мнения экспертов

Арест во Франции основателя мессенджера «Телеграм» Павла Дурова породила новую волну предположений, что же дальше будет с сервисом. Мнения разделились.

Уральский политтехнолог Александр Ханин дал «Новому Дню» такой комментарий:

«1. Арест Дурова влияет только на стоимость его криптовалюты на бирже.

2. Оттока нет и не будет. Возможно, администрация ТГ даст 100% заверения о независимости ТГ.

3. Меньше пользоваться я не стал.

4. Ждет блокировка отдельных каналов, и, возможно, в целом блокировка мессенджера. Но это не прямо сейчас.

5. Нам нужен новый ТГ».

«Если ТГ станет похожим на ФБ, перекуется под русофобскую политику Запада, тогда я отсюда уйду, как ушел из ФБ», – добавил эксперт.

«Я голосую за «посмотрим», – заявил политолог Андрей Перла. – Полная конфиденциальность и раньше была мифом, и сейчас не обеспечивается. Кто может сказать, что такая-то система лучше? И для чего лучше? Пока существуют каналы, которые мне интересно или нужно читать – конечно, останусь. К тому же возможная открытость для спецслужб страшна тем, кто что-то прячет. А я высказываюсь исключительно под собственным именем и надеюсь, что меня кто-то слышит – так в чем же дело?»

Политолог Павел Данилин пишет: «Похоже, скоро «Телеграм» станет или российской соцсетью (если Дуров назло задержавшим его западным спецслужбам передаст его в РФ), или антироссийской (если ЦРУ продавит Дурова). То, что Дурова арестовали сразу после его визита в Азербайджан (параллельно с Владимиром Путиным, кстати), тоже намекает на то, что условием его освобождения будет передача Telegram под контроль глобалистских структур и ЦРУ. То, о чем Дуров неоднократно говорил».

Как уже сообщал «Новый День», «Телеграм» имеет запасной план на тот случай, если Павла Дурова арестуют. Его одобрили и сам Дуров, и его правая рука Дмитрий Буткин. Совет разработчиков обещает, что примет все необходимое, чтобы мессенджер работал.

Напомним, Павел Дуров является гражданином Франции. По совокупности обвинений, выдвинутых в его адрес (в том числе в терроризме, наркоторговле, преступлениях против детей), ему может грозить до 20 лет реального лишения свободы. В связи с финансовыми возможностями подозреваемого, пишут французские СМИ, выход под залог для него, скорее всего, невозможен из-за опасности, что Дуров сбежит.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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