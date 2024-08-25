Телеграм уверяет, что будет работать и без Дурова

Telegram имеет запасной план на тот случай, если Павла Дурова арестуют. Его одобрил сам Дуров и его правая рука Дмитрий Буткин.

Совет разработчиков обещает, что примет всё необходимое, чтобы мессенджер работал. Опасения о своем задержании Дуров высказывал неоднократно в своих интервью, однако накануне это произошло фактически – после приземления частного самолета Дурова во Франции.

Напомним, что Павел Дуров является гражданином Франции. По совокупности обвинений, выдвинутых в его адрес (в том числе терроризм, наркоторговля, преступления против детей), ему может грозить до 20 лет реального лишения свободы. В связи с финансовыми возможностями подозреваемого, пишут французские СМИ, выход под залог для него, скорее всего, невозможен из-за опасности, что Дуров сбежит.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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