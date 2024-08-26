Как сохранить самое важное из социальных сетей и нужно ли это делать

Потенциальное ограничение работы таких социальных сетей, как YouTube, Instagram* и, возможно, Telegram вызывает вопрос. Куда перенести все фотографии и информацию, которые хранились столько лет и точно ли все это пригодится? Самым логичным в ситуации видится решение – скачать все и перенести на одну платформу или жесткий диск. Но и здесь есть много деталей, которые могут усложнить этот процесс.

«Новый День» обратился за советом в оптимизации сохранения фотографий, видео и важных файлов к техническом специалисту Льву Логинову. По его словам, самый надежный и качественный способ сохранения любой информации из социальных сетей или сторонних источников – это перенос файлов на жесткий диск. Так ваши данные будут в полном порядке и точно никуда не пропадут. Но и выбор сохранить все необходимое на облачном хранилище будет не худшим вариантом. В таком случае лучше выбрать «Яндекс.Диск» или Dropbox – одни из самых популярных и надежных вариантов.

«Социальные сети сейчас могут занимать важное место в жизни человека. Если есть желание демонстрировать свою жизнь, то самое удобное средство – это использование соцсетей. А любое ограничение люди воспринимают, как правило, болезненно, особенно если это касается людей с зависимой, параноидной или пассивно-агрессивной стратегией поведения. В целом, это всегда выбор человека, где хранить информацию о своей жизни. Ну и не будем забывать о том, что запретный плод всегда сладок», – пояснил врач-психиатр Артем Грабежев.

«Обычно, я советую людям не жить воспоминаниями, а делать свою жизнь прекрасной именно сейчас. Ведь если сейчас все хорошо, то вспоминать о прошлом просто некогда. Но также необходимо понять, для чего все сохранялось», – продолжил собеседник «Нового Дня». Он подчеркнул, что если вещь или информация не пригождается в течение года, то и дальше польза от нее сомнительна. А кроме того, если мы хотим сохранить сразу все, значит, не можем выделить главное и важное для себя.

Екатеринбург, Влада Чудиновских

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