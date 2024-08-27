Экологи добиваются закрытия свалки медицинских отходов у аэропорта Кольцово (ФОТО)

Российское экологическое общество обнаружило опасные медицинские отходы классов «Б» и «В» на незаконной свалке рядом с аэропортом Кольцово. Активисты борются с нелегальным полигоном в Арамили уже два года. Тогда они выяснили, что через КПП с охраной въезжают грузовики с мусором и платят за возможность попасть на территорию от 2 до 5 тысяч рублей, деньги при этом просят перевести на карту некому Сергею Б. Об этом факте представители РЭО сообщили во все надзорные ведомства и правоохранительные органы, но никаких мер не последовало.

В апреле этого года на свалке произошел крупный пожар, который тушили несколько дней. Но и тогда ее не закрыли, она продолжает принимать отходы. Только после повторных обращений активистов свердловского РЭО природоохранная прокуратура обратила внимание на проблему и направила в суд исковое заявление к собственнику земельного участка с требованием ликвидировать несанкционированную свалку. По данным прокуратуры, владельцем является Вадим Лукач, который сейчас находится под следствием по делу об отмывании денег (известно о сумме в 633 млн рублей). Он и его бизнес-партнер арендовали на долгий срок несколько десятков земельных участков сельхозназначения в Арамили и Екатеринбурге, а затем по суду смогли добиться права выкупить их. После, по данным следствия, земельные участки были поделены на более мелкие, бизнесмены переуступали право аренды на них другим коммерческим организациям. Однако осенью 2022 года прокуратура и Росимущество подали иски о признании недействительными сделок по аренде и покупке земельных участков, и через год иск был удовлетворен, большая часть сделок была признана недействительными, бизнесменов лишили права собственности на 48 участков. Также было возбуждено уголовное дело.

На территории свалки, с которой борются активисты РЭО, крупный уральский застройщик планирует возведение микрорайона Южный.

«Ситуация возмутительная! Рядом с мегаполисом, с международным аэропортом, разрастается огромная свалка, на существование которой несколько лет закрывают глаза. Мало того, что ее организаторы нарушают закон и наживаются на этом, они наносят непоправимый вред экологии и здоровью людей», – прокомментировал руководитель Свердловского отделения РЭО, депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев.

За два года, по данным РЭО, свалка увеличилась в 4 раза, сейчас ее площадь составляет около 20 га.

Фото предоставлены Свердловским отделением РЭО

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube