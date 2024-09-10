На закрытую свалку вблизи аэропорта Кольцово продолжают свозить мусор (ФОТО)

Активисты Российского экологического общества обнаружили, что закрытая прокуратурой свалка рядом с аэропортом Кольцово продолжает принимать мусор.

Как сообщили в пресс-службе свердловского РЭО, днем свалка закрыта, а ночью ворота открывают и запускают грузовики с отходами. Во время недавнего рейда активисты зафиксировали сразу шесть грузовиков, выгружающих «сомнительные вещества». «На место оперативно вызвали полицию. Пока ждали силовиков, трое водителей сбежали, остальных удалось задержать и допросить. Они подтвердили, что на территорию проехали через КПП и заплатили наличными. Личности задержанных установлены, ведется расследование», – рассказали активисты.

Незаконная свалка существует уже два года. Полигон занимает 20 гектаров, а недавно на нем были обнаружены опасные медицинские отходы класса «Б» и «В». После сообщения об этом свалку проверили сотрудники природоохранной и транспортной прокуратуры Свердловской области, специалисты Инспекции охраны окружающей среды Екатеринбурга, экологи Свердловского РЭО и служба безопасности аэропорта Кольцово совместно с орнитологами. Факт несанкционированного размещения отходов был признан, ведется расследование.

Установлено, что собственником земельного участка является Вадим Лукач, который находится под следствием из-за махинаций с земельными участками. В июле 2024 года суд уже обязал его ликвидировать несанкционированную свалку отходов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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