Городской дендропарк закрыли на полдня (ФОТО)

Дендропарк на улице 8 Марта сегодня будет закрыт до 15:00.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на воротах висит объявление, что в парке проводятся «аварийные работы», с чем это связано, не сообщается. Между тем фонтан, который отремонтировали перед Днем города, не работает.

В пресс-службе мэрии сообщили, что территория закрыта в связи с работами по уходу за зелеными насаждениями.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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