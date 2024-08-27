Полиция и прокуратура выясняют причины ДТП с пассажирским автобусом

Точная причина аварии, в которую попал пассажирский автобуса № 89 в центре Екатеринбурга, будет установлена в ходе доследственной проверки полиции. Расследование взяла на контроль прокуратура, сообщили в ведомстве.

Напомним, авария произошла сегодня около 11:00 на перекрестке улиц 8 Марта и Фурманова. По версии Госавтоинспекции, водитель отвлекся, потерял управление и врезался в дерево. По информации областного минздрава, в ДТП пострадали шесть человек (всего в салоне находилось семь пассажиров и водитель). Одному пострадавшему оказали помощь на месте медики скорой, пятерых увезли в больницы.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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