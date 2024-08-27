В Екатеринбурге автобус врезался в дерево. Шесть человек пострадали (ФОТО)

В Екатеринбурге пассажирский автобус № 89 «УрФУ – Окраинная» врезался в дерево. По данным Госавтоинспекции, авария произошла на перекрестке улиц 8 Марта и Фурманова. Вероятно, водитель автобуса отвлекся и потерял управление.

В момент аварии в салоне автобуса находились семь пассажиров и водитель. Как сообщает областной минздрав, в ДТП пострадали шесть человек. Одному человеку оказали помощь на месте сотрудники скорой, еще пятеро доставлены в больницы. Информация об их состоянии уточняется.

На месте аварии работают инспекторы ДПС. Движение транспорта в сторону улице Фрунзе организовано в одну полосу.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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