Минздрав: пострадавшие в аварии с автобусом получили переломы и травмы головы

Пятеро пострадавших пассажиров автобуса № 89, госпитализированных с места аварии, находятся в состоянии средней тяжести. Как уточнили в областном минздраве, у пациентов зафиксированы переломы костей и травмы головы. Им оказывается необходимая помощь.

Напомним, всего в аварии пострадали шесть человек. Одному из них оказала помощь бригада скорой на месте ДТП.

Пассажирский автобус № 89, следовавший маршрутом «УрФУ – Окраинная», сегодня около 11:00 врезался в дерево на обочине на перекрестке 8 Марта – Фурманова. По версии Госавтоинспекции, водитель отвлекся и потерял управление.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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