После утреннего ДТП в больнице с переломами остаются бабушки 71 и 87 лет

Две пожилые женщины остались в больнице для лечения переломов после утреннего столкновения пассажирского автобуса с деревом на улице 8 Марта.

Как сообщили в пресс-службе минздрава, возраст пенсионерок – 71 и 87 лет. Еще три пострадавших женщины после оказания им медицинской помощи поехали домой, они будут долечиваться амбулаторно. Самой младшей из них – 36 лет.

Как уже писал «Новый День», пассажирский автобус № 89, следовавший маршрутом «УрФУ – Окраинная», сегодня около 11:00 врезался в дерево на обочине у перекрестка 8 Марта – Фурманова. По версии Госавтоинспекции, водитель отвлекся и потерял управление. Пострадали 6 человек. Прокуратура и полиция проводят проверку.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube